ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、「半熟月見バーガーフェア」の商品を9月3日から発売します。

“ぜいたくな洋風バーガー”登場

同フェアでは、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」「和風半熟月見 エビバーガー」「和風半熟月見 てりやきバーガー」の4品が登場します。

「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100％のパティに、月をイメージした“とろ〜り半熟風たまご”、特製香味ソース、「ゆずマヨ」を組み合わせ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたチーズソースなどをバンズで挟んだ商品です。3種類のしょうゆをベースに、ショウガやニンニクなどの香味野菜を使用した特製香味ソースと、ユズ皮の爽やかな風味が特長の「ゆずマヨ」で、さっぱりとした和風の味わいを楽しめます。

「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100％のパティ、半熟風たまご、特製デミグラスソース、「トリュフ薫るマヨ」を組み合わせ、レッドチェダーチーズ、チーズソースをサンドした一品です。一口食べるとトリュフの芳醇（ほうじゅん）な香りが口いっぱいに広がる、“ぜいたくな洋風バーガー”に仕上げられています。

「和風半熟月見 エビバーガー」は、同店の「エビバーガー」が月見仕様になった商品です。エビパティ、半熟風たまご、特製香味ソースを組み合わせ、「ゆずマヨ」、特製タルタルソース、キャベツをバンズでサンドしたバーガーです。

「和風半熟月見 てりやきバーガー」は、ハンバーグパティ、半熟風たまご、香味ソースを合わせ、レタス、「ゆずマヨ」、マスタードをバンズで挟んだ商品です。

単品価格は「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」「和風半熟月見 エビバーガー」が各590円、「和風半熟月見 てりやきバーガー」が520円です（いずれも税込み）。

一部店舗を除く202店舗（8月26日時点）で、10月上旬（予定）まで発売。なくなり次第終了です。