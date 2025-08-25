STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦´ä¸«Âô·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î24Æü¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤Î½÷¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½÷¤Ï8·î23Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤·¤Æ³°½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î23Æü¸á¸å10»þ20Ê¬¤´¤í¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡´±¤¬¸á¸å10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢½÷¤Î¼«Âð¤Ç¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÄ¹½÷¤È¡¢Ì¤½¢³Ø¤Î¼¡½÷¤ÈÄ¹ÃË¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤È¤­¡¢¸¼´Ø¤Î¸°¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡½÷¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢24Æü¸áÁ°2»þ²á¤®¤Ëµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ§¿Í¤È°û¿©¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£