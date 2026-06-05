きのう、北海道千歳市で21歳の女性を殺害しようとした疑いで、インドネシア国籍の男が逮捕されました。女性はその後、死亡しました。【写真を見る】「殺そうと思って刺しました」インドネシア国籍の27歳男を逮捕21歳女性が歩道で刺され死亡 警察官1人含む男性2人けが北海道千歳市逮捕されたのは、インドネシア国籍の自称パート従業員のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者（27）です。記者「警察による現場検証が行