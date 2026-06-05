「これまでの審理を踏まえて評議した結果、強盗致死が成立する」2024年10月、北海道の江別市で千葉県の大学生・長谷知哉さん（20）が集団暴行を受けて死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女6名のうち、川村葉音被告、当時18歳の元高校生・瀧澤海裕被告、当時16歳の少年の3人の公判が5月25日から行われているが、札幌地裁は6月3日、強盗致死罪の成立を認める中間判断を下した。 〈画像多数〉「調子乗るな」と被害男性を