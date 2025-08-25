娘と登校、毎朝の付き添い。母が「校長の言葉」に涙した理由【ママリ】
毎日一緒に登校することへの期待と不安
長女・わっちちゃんが小学生になり、2週間ほど過ぎたころのある日。わっちちゃんが突然「おなかが痛い」と訴えてきます。この日を境に、登校時間の直前になると毎回おなかが痛くなり、トイレにこもるようになってしまいます。どうやら、今までがんばって学校に通っていたようです。
そこで、しばらくは一緒に登校することに決めた ねこじまさん。わっちちゃんが学校に慣れるまで、様子を見ながら続けようと決意します。ところが、決意とは裏腹に、気持ちが揺らいでしまうことも…。
どうしても、まわりの目が気になってしまったり、本当に娘のためになっているのか不安になってしまったり、ねこじまさん自身も葛藤します。それに、毎日の送迎は想像以上に過酷でした…。
不安と疲労で、母は限界に
ねこじまさん自身、不安と疲労が重なり、子どもにイライラしてしまうことがありました。疲れがたまっていると、つい怒ってしまうこと、ありますよね…。
それでも、長女・わっちちゃんのことを一番に考え、毎朝、学校まで一緒に登校します。それでも、今やっていることに対して不安を拭えずにいました。するとある日の朝、校長先生に呼び止められます。
苦しかったときに救われた言葉
校長先生の言葉に、とても元気づけられましたね。母親だって人間です。毎日、がんばっている姿を知っていて、そしてねぎらってもらえるのは、何よりの自信につながります。
子育てをしていると、迷うことがたくさんあります。「やり抜こう」と覚悟を決めても、なかなか成果がでなかったり、見えづらかったりすると、決意が揺らいでしまうことも。だからこそ、校長先生のように、温かい言葉をかけてくれる人の存在はありがたいものです。
特に、小学生になると環境がガラリと変わります。「小1の壁」と言われるほど、親子で乗り越えなければいけないできごとが次々と起こるもの。子どもも、そして親も初めての小学校に戸惑うことがたくさんあります。
もしも、わが子が「学校に行きたくない」と言い出したら？どのような対応をするべきか、とても迷うと思います。そんなとき、今回のエピソードが参考になるとともに、勇気をもらえます。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）