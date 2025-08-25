【コカ・コーラ×スター・ウォーズ】 9月1日 展開開始予定

日本コカ・コーラは「スター・ウォーズ」とのコラボデザイン製品を9月1日から10月26日の期間展開する。

今回のコラボではコカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ各種1.5L、700ml、500ml、350mlPET、350ml缶それぞれに「スター・ウォーズ」18キャラクターを描いたラベルを展開する他、パッケージ表面の二次元コードにアクセスし応募してためたポイントによって抽選に参加できる。

限定デザイン商品

オリジナルコースターセット：4,000人

オリジナルボンバージャケット（Mサイズ）：1,000人

オリジナルスウェット（Mサイズ、2種）：1,000人

オリジナルプラタンブラー2種：4本買った全員に進呈、無くなり次第終了

また、Coke ONでは通常のスタンプに加えて全7種＋シークレット1種の「スター・ウォーズ」オリジナルデザインのスタンプを獲得できる。この他MEGA ドン・キホーテ 三郷店などで限定デザインの特設売場を設置する。

Coke ONスタンプ

特設売場

【【コカ･コーラ】 WEBCM「スター・ウォーズコラボ」篇 30秒 | Horizontal】

(C) 2025 The Coca-Cola Company. (C) 2025 Lucasfilm