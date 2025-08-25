±ÊÀ¥Î÷¤Î¡ÈÈà»á´¶¤¹¤´¤¤¡É¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇ¤ÎÎ÷¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¥ê¥¢¥³¡×¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê²Æ¡¿2024Ç¯¤Î²Æ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Û¤í¿ì¤¤¡Ê¡©¡Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¢£²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë±ÊÀ¥Î÷
±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò³Ü¤Ë¤º¤é¤·¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Î¾Ð´é¤òÂª¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤«¤¾å¤²¤¿¤è¤¦¤ÊÁ°È±¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤«¡¢Ä¹Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ï¡¢Çò¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤ÆÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤¹¤ë±ÊÀ¥¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤Á¤é¤â¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤Ï¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢´é¤È¼ó¤¬¾¯¤·ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Í§¿Í¤È¼¼Æâ¤Ç»£¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢°û¿©Å¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç»£¤é¤ì¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
Â¿Ë»¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë±ÊÀ¥¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡ª¡×¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Î¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÈà»á´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²ÆÃË¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇ¤ÎÎ÷¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ë¥ê¥¢¥³¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±ÊÀ¥Î÷¤¬ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤í¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£