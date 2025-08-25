生理中に試着した服、購入は義務？「やっぱり買うべき？」悩む女性【ママリ】

試着しましたが生理中でした…

アパレル店員の方、または経験者の方に聞きたいです！

下記のような場合どういった対応されますか？





パンツを試着したのですが生理中でした💦(ここに関しては控えるべきだったと猛省しておりますので批判はご遠慮頂ければ😭)



かなり気をつけて試着し、試着した現物を買おうと思っていたので大して汚れの確認もせずに脱いだのですが、会計の際に店員さんが新しいものを出してくださいました。



深く考えずそのまま受け取ってしまったのですが、万が一汚していたらと思い帰宅後店舗に電話し、一連の流れとレシートの時刻をお伝えすると、確認する間もなく全然問題ないし汚れもないので大丈夫とお答えしてくれました。



保留時間もなかったので気を遣ってかその場では確認されてないと思うのですが、後々確認するんでしょうか？

また商品の汚れなどよくあることですか？その場合の対応はどのような感じなのでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、アプリ「ママリ」に寄せられた投稿をご紹介します。投稿者ママは生理中にもかかわらず、パンツの試着をしたことに悩んでいるそうです。汚れがつかないように細心の注意を払ったものの、「やはり試着したからには購入すべきだったのだろうか…」と不安な気持ちに。試着室でのマナーや、生理中の試着に対する考え方は人それぞれ違うもの。こうした状況に直面したとき、みんなはどうしているのでしょうか。

試着したいものがあっても、生理中だからという理由で諦めたことがある人はいますか？今回投稿者のママは生理中ですがパンツの試着をしたのだそう。汚れが付かないように細心の注意を払ったそうですが、この場合試着したパンツを購入するべきだったのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

店頭戻しの前に確認済みのはず

店頭戻しする際に汚れがないかは確認するので、電話来る前に既に確認済みで大丈夫だったのだと思いますよ。



トップスだとファンデ汚れとか多いので、明らかに購入予定の方が汚されたなら断りを入れてからその試着されたものを売るようにはしてます😅



万が一今回汚れていたとしても、退店後ご本人からの申告があったとしても、そのお客さまが本当に汚したかの確証は取れませんので、汚れていたとしても汚れはないので大丈夫ですと伝える可能性はあります。

ただその場合であっても申告してくれただけでありがたいので、お店側が良いと言うなら良いで大丈夫ですよ😌 出典：

qa.mamari.jp

店頭に戻す前に汚れの確認等はされているそうなので、電話が来る前に確認済みだったのかもしれませんね。あとから電話で申告をしただけでも、お店側としてはありがたかったかもしれませんよ。

汚れあり商品は本社に送り返す

後々確認して、汚れなどあれば本社に送り返してました！

気づかないうちに汚れてたり、長い事店頭に出ていて毛玉になってたりした商品はよく送り返してました！

気にされなくて大丈夫だと思いますよ🙌 出典：

qa.mamari.jp

汚れがあれば本社に送り返すというこちらのアパレルママの意見。いつどこで汚れるか分からないため、そこまで気にしなくてもいいのではというアドバイスです。

気になるなら生理中の試着は控えた方がいいかも

今回、投稿者ママは特に気にせず生理中に試着をし、その後新しい商品を購入しましたが、やはり後から気になってお店に電話で確認をしたそうです。生理中は予想外の漏れや染みといったトラブルが起こりやすいため、どうしても心配が残ってしまいますよね。



もし「大丈夫かな」と少しでも不安を抱くのであれば、生理中の試着は控えておいた方が、自分の気持ちのためにも安心できるのかもしれません。生理が終わってから改めて試着をすれば、余計な心配をせずにじっくり品定めでき、より気持ちよくお買い物が楽しめるのかもしれませんね。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）