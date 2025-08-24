“BTS・TXTの弟グループ”「CORTIS」とは？セルフプロデュースで切り拓く新時代のK-POP

BTSとTOMORROW X TOGETHERの後を継ぐ、BIGHIT MUSICの新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」がついにデビューした。

彼らは単なるパフォーマーとしてのアイドルではなく、音楽や振付、映像までセルフプロデュースする“ヤングクリエイタークルー”というアイデンティティで差別化を図る。

グループ名「CORTIS」は「COLOR OUTSIDE THE LINES（線の外に色を塗る）」から取られており、世の中が定めたルールや基準から外れ、自由に考え、表現するという抱負が込められている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

これは単なるキャッチコピーではなく、実際の制作過程からも明確に表れている。CORTISはデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の全曲にメンバー自身が作詞・作曲で参加し、自分たちのカラーを余すことなく反映させた。

CORTISの最大の特徴はセルフプロデュース力にある。5人のメンバー全員が音楽、振付、映像制作に積極的に携わり、グループとしてのアイデンティティを確立している。収録曲『GO!』では全員がクレジットに名を連ね、ミュージックビデオの共同演出や振付創作にも参加し注目を集めた。

練習生時代に自由に企画・撮影した映像をもとに制作された『GO!』のミュージックビデオは、型にはまらない実験的な演出と10代ならではの率直なエネルギーを詰め込み、グローバルファンに鮮烈なインパクトを与えた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

タイトル曲『What You Want』は、HIPHOPのブームバップ・リズムに1960年代サイケデリックロックのギターリフを組み合わせた実験的なジャンル。K-POPグループでは珍しい試みで、デビューと同時に強烈な独自性を印象づけた。

さらにメンバーはタイトル曲のミュージックビデオにも共同演出として参加し、持ち前の感性やユーモア、新鮮なアイデアを存分に盛り込み、“ヤングクリエイタークルー”らしい実力を示した。加えて、アメリカのシンガーソングライター、ティーゾ・タッチダウン（Teezo Touchdown）とのコラボを通じて、グローバルな志向性も明確にした。

メンバーは全員10代だが、その音楽やパフォーマンスは決して“未完成”ではなく、生々しいエネルギーと創作欲求に満ちている。「Bring the new hit（新しいヒットを持ってくる）」「We don’t need another sign（ほかのサインは必要ない）」といった歌詞に表れているように、自分たちの物語を自ら書き、それをステージで体現する姿勢こそが彼らの最大の武器だ。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

BIGHIT MUSICが6年ぶりに送り出す新人として、CORTISは単なるアイドルを超え、「創作型アーティストグループ」というK-POPの新しいモデルを提示している。

（記事提供＝OSEN）