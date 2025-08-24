µÜß·¥¨¥Þ¤Ï·ÝÃ£¼Ô¤Ç±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÂç³èÌö¤À¤¬¡Ä²Î¤Î¤¦¤Þ¤µ¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤
¡¡µÜß·¥¨¥Þ¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£½Ð±é±Ç²è¤Î¡Ö¹ñÊõ¡×¤È¡Ö·à¾ìÈÇ TOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö½éÎøDOGs¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬½ªÈ×¡¢½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»°Ã«¹¬´î¡Ø¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡Ù¡×¤¬WOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡ÉµÜß·¥¨¥Þ¤ÎÊ£»¨¶»Ãæ¡Ä¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×±ÊÌî²ê°ê¤Î¾å»ÊÌò¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡×¤ÇÅÄÃæ·½¤ÎºÊÌò
¡ÖÇ¤¶¢¤Î°¹¤µ¤ó¡¢Ëã¿ì°å¡¢¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈþ¿Í¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜß·¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤¬¡£Èà½÷¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â½Ð¤·¤ã¤Ð¤é¤Ê¤¤ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ëÍøÈ¯¤µ¤È¥Ô¥¿¥ê¹ç¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢½¨µÈ¡¦½¨Ä¹·»Äï¤Î»Ð¤È¤â¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¿Ä¤¬¶¯¤¯¥¿¥Õ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤À¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤âÃ£¼Ô¤ÊµÜß·¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð²Î¤À¡ª¡¡²Î¤Î¤¦¤Þ¤µ¤âÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏµÜËÜ°¡Ìç¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×ÆüËÜÈÇ¤Ê¤É10ËÜ°Ê¾å¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£²»³Ú²È¤ÎÀÐ°æ°ì¹§¤ÏµÜß·¤Î²ÎÀ¼¤ò¡Ö²»¿§¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÇÜ²»¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢¶Á¤¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ù¥¿¥Ü¥á¡£
¢£¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤ÇÉ¾È½¤Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²Î¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Î¡Ö¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼µíÆý¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë»ÅÎ©¤Æ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢µÜß·¤Ï¤ªÉ±ÍÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¡¢²Î¤ÈÍÙ¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ç¡Ö¥¨¥Ã¡¢¤¢¤ìÃ¯¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿À²ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ê¤¯²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¿Â»Î¤Ï¶âÈ±¤¬¤ª¹¥¤¡Ù¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡NHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µÜß·¥¨¥Þ¤Î²Î¡¢Ä°¤«¤»¤Æ¤è¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦³¤¸¶¤«¤ß¤Ê¡Ë