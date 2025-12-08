11·î²¼½Ü¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦Åìµþ¡¦¿·¶¶¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤À¡£¡ÖÊ¬¸ü¤¤¹õ¿§¤Î¥í¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤òÃå¤¿¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬ÌµÉ½¾ð¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¤è¡£²¿¤«»£±Æ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â²¿ËÜ¤âÁö¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤êÊý¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥­¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÄÌ¹Ô¿Í¡Ë¾åÇòÀÐ¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ