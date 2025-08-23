[8.23 J2第27節](駅スタ)

※19:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 13 井上太聖

DF 30 木本恭生

DF 32 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 23 北島郁哉

MF 8 楢原慶輝

MF 10 本田風智

MF 14 堺屋佳介

MF 18 日野翔太

MF 33 西矢健人

FW 15 酒井宣福

FW 47 新川志音

監督

小菊昭雄

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 3 大崎航詩

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 8 齋藤俊輔

MF 16 塚川孝輝

MF 99 加藤千尋

FW 7 渡邉新太

FW 39 山本隼大

控え

GK 21 松原修平

DF 5 知念哲矢

DF 27 沖田空

MF 15 長尾優斗

MF 24 山崎希一

MF 70 新井瑞希

FW 22 久保征一郎

FW 25 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

監督

森直樹