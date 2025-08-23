鳥栖vs水戸 スタメン発表
[8.23 J2第27節](駅スタ)
※19:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 13 井上太聖
DF 30 木本恭生
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
MF 8 楢原慶輝
MF 10 本田風智
MF 14 堺屋佳介
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
FW 15 酒井宣福
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 3 大崎航詩
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 8 齋藤俊輔
MF 16 塚川孝輝
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 39 山本隼大
控え
GK 21 松原修平
DF 5 知念哲矢
DF 27 沖田空
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 70 新井瑞希
FW 22 久保征一郎
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
