●おうちで手軽に、人気のスイーツを楽しむプロ直伝の「おやつレシピ」。今回は、夏バテ防止効果もある甘酒を使った「甘酒レモンアイス」レシピをお教えします。

手作りおやつは、余計な添加物も入らずヘルシーなうえ、おもてなしにも喜ばれる一品。今回は甘酒の甘さだけで作るさっぱり「甘酒レモンアイス」の作り方をお届け。

今回使った甘酒はこちら。自然な甘さと麹の旨みが感じられる「善光寺 門前甘酒」 食楽web

「甘酒は砂糖が入っていない、米と麹のみで作られているものを選びましょう。甘酒は夏バテ防止や紫外線対策などの効果があり、夏に摂取したい食材。レモンを加えてさっぱりさわやかに！ 豆乳を牛乳に変えて作ってもOKです。少しの手間で、なめらかなアイスがお家でも作れますよ」（東京ソロごはん・ウェッティさん）

「甘酒レモンアイス」の作り方

◎材料

A

・米麹甘酒(2倍濃縮)・・・150g

・レモン汁……大さじ1

・塩……ひとつまみ

・無調整豆乳……150ml

・粉ゼラチン……3g

・水……大さじ1

・レモンの皮……1/2個分

◎作り方

1．少し大きめの耐熱ボウルに水を入れ、ゼラチンをふり入れたら10分ほど置いてふやかす。600Wのレンジで20秒加熱してゼラチンを溶かす。

＜point!＞ゼラチンに水を加えるとだまになるので、水の中にふり入れるように加える

2．豆乳を小鍋に入れ弱火で60℃位に温める。

＜point!＞分離したり泡立ちにくくなるので温めすぎない。

3．2をボールに移して泡立てる。

＜point!＞豆乳に空気を加えるとなめらかな口当たりになる。カフェラテのミルクを泡立てる要領と同じで液体の部分があって大丈夫。

4．3にAと1を加えて混ぜ、容器に流し入れる。氷水で冷やして粗熱をとる。

＜point!＞甘酒は製品によって甘さが異なるので調整すると良い。ゼラチンを加えると固くならない。

5．冷凍庫で2時間冷やす。1度取り出し、レモンの皮をすりおろして加えて混ぜる。

＜point!＞しっかり固まる前に混ぜるとなめらかな仕上がりになる。

6．さらに2時間ほど冷やし。常温に5分ほど置いて少し柔らかくなったら混ぜてディッシャーですくい器に盛る。

（撮影◎東京ソロごはん・橋本真美）

●料理家プロフィール

東京ソロごはん。



フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！

