この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

　YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した最新動画「簡単そうめんタレアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」で、偏食家として知られる氏原が、相方のサカモトと6種類の斬新なつけだれを本音でレビュー。以前の動画で冷やしうどんにハマり、今や家で冷凍うどんの「取り合いです」と語るほど麺類に夢中な氏原のために、様々な味変レシピが用意された。

動画内では、定番のめんつゆから始まり、ユニークなアレンジレシピが次々と登場。

・ピリ辛坦々風つけだれ：めんつゆとごまドレッシングの組み合わせに「意外にさっぱりしてて美味しい」と高評価。

・明太クリームつけだれ：牛乳と粉チーズベースのたれは、サカモトが「めっちゃ美味い！ダントツ1位」と絶賛し、氏原も「美味い。明太カルボナーラって感じかな」と認めた。

・カルボナーラ風つけだれ：豆乳と卵を使ったレシピには、氏原が「まず不味い」と一刀両断する場面も。

・カレー風つけだれ：「これはズルいよ。普通に美味いよ」「富士そばのカレーうどんだって」と、その美味しさを認めつつも反則気味だと指摘した。

斬新なアレンジの数々を試した末、氏原がベスト3に選んだのは「明太クリーム」「ピリ辛坦々風」そして「普通のめんつゆ」だった。しかし、企画を総括する中で飛び出したのは、予想外の結論だった。

「結論的には素麺は（普通のつゆに）ネギと生姜で。あれで永遠にいける」「余計なことすんなって感じですね」と断言。アレンジレシピの数々を試し、その美味しさを認めながらも、結局は王道の味が一番という身も蓋もない結論で締めくくり、夏のそうめんの楽しみ方に新たな一石を投じている。

YouTubeの動画内容

01:46

まずは定番のめんつゆから実食
08:31

サカモト絶賛「ダントツ1位」
12:24

氏原が酷評「まず不味い」
19:30

氏原、衝撃の結論「余計なことすんな」

関連記事

「まっずぅ！」から一転 偏食の氏原が唯一「リピート決定」した8月のコンビニ新商品

「まっずぅ！」から一転 偏食の氏原が唯一「リピート決定」した8月のコンビニ新商品
もっと見る

チャンネル情報

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】_icon

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】

YouTube チャンネル登録者数 47.60万人 1709 本の動画
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を"ほぼ毎日更新中" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube