この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した最新動画「簡単そうめんタレアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」で、偏食家として知られる氏原が、相方のサカモトと6種類の斬新なつけだれを本音でレビュー。以前の動画で冷やしうどんにハマり、今や家で冷凍うどんの「取り合いです」と語るほど麺類に夢中な氏原のために、様々な味変レシピが用意された。



動画内では、定番のめんつゆから始まり、ユニークなアレンジレシピが次々と登場。



・ピリ辛坦々風つけだれ：めんつゆとごまドレッシングの組み合わせに「意外にさっぱりしてて美味しい」と高評価。



・明太クリームつけだれ：牛乳と粉チーズベースのたれは、サカモトが「めっちゃ美味い！ダントツ1位」と絶賛し、氏原も「美味い。明太カルボナーラって感じかな」と認めた。



・カルボナーラ風つけだれ：豆乳と卵を使ったレシピには、氏原が「まず不味い」と一刀両断する場面も。



・カレー風つけだれ：「これはズルいよ。普通に美味いよ」「富士そばのカレーうどんだって」と、その美味しさを認めつつも反則気味だと指摘した。



斬新なアレンジの数々を試した末、氏原がベスト3に選んだのは「明太クリーム」「ピリ辛坦々風」そして「普通のめんつゆ」だった。しかし、企画を総括する中で飛び出したのは、予想外の結論だった。



「結論的には素麺は（普通のつゆに）ネギと生姜で。あれで永遠にいける」「余計なことすんなって感じですね」と断言。アレンジレシピの数々を試し、その美味しさを認めながらも、結局は王道の味が一番という身も蓋もない結論で締めくくり、夏のそうめんの楽しみ方に新たな一石を投じている。