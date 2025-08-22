阪神・藤川球児監督（４５）が２１日、長期ロードのラスト６試合を猛打爆発の“花火大会”にするべく、打線の奮起を促した。２２日からのヤクルト戦（神宮）、２６日からのＤｅＮＡ戦（横浜）は、いずれも打者有利とされる球場が舞台。佐藤輝明内野手（２６）が出場６試合連続ノーアーチで、チーム本塁打も３試合連続ゼロとあって、勝利への流れを呼び寄せる一発に期待を込めた。

甲子園室内で指名練習を見届けた後、藤川監督が直近３カード、７戦２発と湿りがちな打線にゲキを飛ばした。長期ロードも残すところ６試合。広大な甲子園へと戻る前に、クリーンアップを中心に気持ち良くアーチをかけて、調子上昇といきたいところだ。

「次の１週間、神宮と横浜で夏らしい戦いができればなと。打線もお互いに活発になってくる季節ですし。球場もあるし、対戦相手というよりは場所にもよるし。まあ神宮花火大会のように」

冗談っぽく笑みを浮かべてはいたが、言葉には熱を帯びた。実際、前回神宮で戦った今月２日には佐藤輝、高寺に、小幡の２打席連発と、１試合４本塁打をマーク。猛虎打線の導火線に着火するのに、ふさわしい球場とも言える。

そろって本塁打キャリアハイを記録し、チームを力強くけん引してきた３番・森下、４番・佐藤輝の打棒が、ここに来て陰りが見える。森下は８月アーチは１本のみで、佐藤輝も６戦連続ノーアーチ。復調が求められる中、甲子園室内とＳＧＬの２カ所に分かれて行われた指名練習は２人とも免除され、休養に充てた。

森下は今季、神宮は打率・４００と得意としており、「しっかりバッティングとかできるようにしたいなと思います」と意欲。ホワイト運用の“球児流マネジメント”の下で、佐藤輝は「しっかりね、休みながらというか、調整して頑張りたいと思います」と充電の意義を強調した。

練習で汗を流したり、英気を養ったりと、思い思いの過ごし方をした上で、選手は東京へと向かった。「明日からの関東シリーズ６試合に向けてのスイッチは、入ってきていると思いますから。今日をいい一日にして、明日楽しみですね」と指揮官。優勝マジックを着実に減らしリーグの貯金独占と、王座奪還へ独り旅を続ける藤川阪神。晩夏の神宮で打ち上げるドデカい花火を、Ｖロード佳境突入への号砲とする。