【7位〜12位】8月22日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【7位】射手座 総合運：★★★☆☆

思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。なにか大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間のなかで、あなたの魅力が高まっていきます。



恋愛運

フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。



金運

これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、「まだ知らない方法がたくさんある」という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。



ラッキーアイテム：手ぬぐい



【8位】蠍座 総合運：★★★☆☆

手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！だれかと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。



恋愛運

なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。



金運

自分とだれかの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。「人の振り見て我が振り直せ」という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。



ラッキーアイテム：フェイスパック



ラッキーカラー：ブラック

【9位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループのなかのだれかと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

人に喜ばれる気づかいができる運気です。ただ、ついつい自分のことは後回しになってしまうかも。お腹がすいたら、まずは食べてOK。するべきことが出てきたら、それをしましょう。自分を優先すると、人との関係も充実感も深まります。



恋愛運

だれにでもやさしくしていると、恋の相手に誤解を与えてしまいそうな日です。今日は、恋人や好きな人をわかりやすく特別扱いするのが〇。そうすれば、愛情が育ちます。また、出会いはインターネットのなかにありそうな運気。



金運

だれかになにかをもらったり、なにかのチケットを格安で購入することができたりと、ラッキーな金運の日！まずは、素直に喜んで。そして、「これだけ得をした」と具体的な金額を意識してみると〇。さらにお金との縁が強くなります。



ラッキーアイテム：ヘアブラシ



ラッキーカラー：グレー

【11位】牡牛座 総合運：★☆☆☆☆

普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。



恋愛運

普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。



金運

ストレスが溜まっていると気づいて、買いもので発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片づけると金運アップ！



ラッキーアイテム：デニム



ラッキーカラー：ベージュ