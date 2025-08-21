【7位〜12位】8月22日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】射手座
総合運：★★★☆☆
思いついたままに行動できると、今日は、気力も体力もどんどん湧いてくる日です。なにか大きな結果を出す必要はありません。ただ、意欲が湧いてきたことを純粋に楽しんでください。その時間のなかで、あなたの魅力が高まっていきます。
フラれ続けた相手とうまくいったり、別れの危機にあった恋人と仲良くできたりと、恋のピンチを脱することができそうな日！ウジウジとうつむいているのはNG！「こうしてみよう」と思いついたことを、勇気を出して行動に移してみて。
金運
これまで以上に、お金や経済に詳しくなるつもりで過ごすといい日。運用や節約など、「まだ知らない方法がたくさんある」という前提で情報収集をするといいでしょう。また投資については、外国為替にツキがある運気です。
ラッキーアイテム：手ぬぐい
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】蠍座
総合運：★★★☆☆
手間のかかることでも、今日は、丁寧に気分よくこなしていけそうです。後回しにしてきたことに取り組むチャンス！だれかと一緒ではなく、ひとりで静かに取り組むとベストです。「できるところまでやればいい」という心持ちも忘れずに。
恋愛運
なにかに対して、ひたすら熱心に取り組んでいる。そんな今日のあなたの姿は、相手をキュンとさせる魅力に溢れています！本気で努力していることなら、弱音を吐いたり涙を見せたりしてもOK。励ましの言葉には、素直に感謝するのもポイントです。
金運
自分とだれかの金銭感覚の違いに、びっくりすることがあるかも。親しい人の場合、思わず口出ししたくなるかもしれませんが、それはNG。「人の振り見て我が振り直せ」という心構えでいると、お金との縁をしっかりと強くできる日です。
ラッキーアイテム：フェイスパック
ラッキーカラー：ブラック
【9位】天秤座
総合運：★★☆☆☆
少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。
恋愛運
趣味や遊びのグループのなかのだれかと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。
金運
親しい友だちや家族、毎日のように顔をあわせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。
ラッキーアイテム：指輪
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】乙女座
総合運：★★☆☆☆
人に喜ばれる気づかいができる運気です。ただ、ついつい自分のことは後回しになってしまうかも。お腹がすいたら、まずは食べてOK。するべきことが出てきたら、それをしましょう。自分を優先すると、人との関係も充実感も深まります。
恋愛運
だれにでもやさしくしていると、恋の相手に誤解を与えてしまいそうな日です。今日は、恋人や好きな人をわかりやすく特別扱いするのが〇。そうすれば、愛情が育ちます。また、出会いはインターネットのなかにありそうな運気。
金運
だれかになにかをもらったり、なにかのチケットを格安で購入することができたりと、ラッキーな金運の日！まずは、素直に喜んで。そして、「これだけ得をした」と具体的な金額を意識してみると〇。さらにお金との縁が強くなります。
ラッキーアイテム：ヘアブラシ
ラッキーカラー：グレー
【11位】牡牛座
総合運：★☆☆☆☆
普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運
普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友だちに聞いてもらうと〇。
金運
ストレスが溜まっていると気づいて、買いもので発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片づけると金運アップ！
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】牡羊座
総合運：★☆☆☆☆
「こうなりたい」という高い理想が生まれると同時に、現状とのギャップに落胆するかも。だからこそ課題を見つけ、自分を奮い立たせることができる日でもあります。まずは、理想を描くことができる自分を素晴らしいと考えて。
恋愛運
まわりに気を使いすぎず、リラックスして振る舞っていると、あなたらしい魅力がUPする日！そして、そんなあなたに恋の視線がたくさん注がれる運気です。ちょっとしたことで「ありがとう」と笑顔を向けると、さらに恋がうまくいくはず。
金運
「この時期までには、これくらいの経済状況を実現したい」と、時期も金額も具体的にして目標を立ててみてください。数年後や5年後など、長い期間で考えるといいでしょう。弱気にならず高い理想を描くことで、実現への道が拓ける日です！
ラッキーアイテム：靴べら
ラッキーカラー：オレンジ