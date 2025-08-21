ボーンマスはチェルシーに所属するDFアクセル・ディサシ（27）の獲得を目指しているようだ。



2023年夏にモナコからチェルシーにやってきたディサシ。加入1年目は公式戦44試合に出場するも、昨シーズンは出番が大きく減少。冬の移籍市場ではアストン・ヴィラへレンタル移籍する形になった。



ヴィラでも公式戦10試合のみの出場に留まったディサシだが、英『Football Insider』によると、現在ボーンマスのターゲットに挙がっている模様。同メディアによると、ボーンマスとチェルシーは交渉をスタートさせており、ボーンマスは買取オプション付きのレンタル移籍での獲得を目指しているという。さらに同選手と個人的な条件についても話し合いを行っているようだ。



ボーンマスは今夏ウクライナ代表DFイリア・ザバルニーとディーン・ハイセンを失っており、CBの補強は急務だ。出場時間の確保が望めるボーンマスはディサシにとって魅力的な選択肢になるかもしれないと同メディアは伝えている。



多くの既存戦力の去就が注目されるチェルシーだが、ディサシはボーンマスへ移籍するのか、注目だ。

