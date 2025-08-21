この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ロケットナウの顔認証なしは大丈夫？違法外国人が活動しやすい環境すぎる…」と題した動画で、デリバリー配達員のレクター氏が、ロケットナウの現行システムが抱える深刻な問題について語った。レクター氏は、自身の経験と配達員・利用者双方から寄せられた声をもとに「これ、本当に大丈夫なのかということでちょっと今回はこの件についてお話ししたい」と問題提起。サービス開始から1カ月経過しても「顔認証の要求が一度もなく、実装されていないと断定した」と現状を説明した。



レクター氏は、顔認証が未導入のままだと「簡単にアカウント貸しや不正利用ができてしまう環境」であると懸念している。「出前館のアカウント貸し問題がニュース沙汰になったのに、同じようなことがロケットナウでも起きかねない」と指摘し、サービス運営側への迅速な対策を呼びかけた。



配達員や利用者による実際の体験談やSNSの書き込みも紹介。「新宿区はロケットナウのベトナム・ウズベキスタン人だらけ」「都心に大量にいる」「警察に聞いても逮捕できない」「まさに違法外国人の温床になっているのでは」といった声が続いたと明かし、「我々はちゃんとルールを守ってやってるのに、守らない人のせいで配達員が割りを食うのは納得いかない」と不満を漏らした。



一方で、「私がいる横浜市中都市規模では外国人の配達員はまだ見かけていませんが、東京などの大都市では多いという情報もある」と、自身の体験と都市による差についても言及。「ロケットナウの公式サイトでは現時点で外国人ドライバーの登録は認めていない」としながらも、「今後は外国籍の人も登録できるよう検討している」と“規制緩和”の流れも伝えた。



さらに、個人情報の表示が最低限にとどまり「顔写真や氏名すら表示されない」現状は「アカウント貸しのリスクを高めている」とし、「プライバシーを守るのは大事だが、顔認証導入は急務」と訴えた。「顔認証って配達員側からするとぶっちゃけめんどくさいんですけどね。でもそれで違法外国人が減るなら、早く導入した方がいい」と現場の本音も明かしている。