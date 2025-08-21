【ROG Xbox Ally X／ROG Xbox Ally】 10月16日 発売予定 価格：未定

マイクロソフトは、携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」および「ROG Xbox Ally」を10月16日に発売する。価格は未定。

「ROG Xbox Ally」は、Xboxの名を冠した初の携帯ゲーム機。AMDの「Ryzen Z2」シリーズを搭載しており、Xboxゲームだけでなく、Windows PCと同様に「Steam」や「Epic Games Store」などで販売されているゲームもプレイできる。

今回、日本を含む数十カ国で10月16日に発売が決定。日本向けの公式ページもオープンしており、今後数週間で価格や予約注文に関する詳細が公開予定となっている。

IT'S OFFICIAL. The ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X drop on October 16!



Get ready to take your gaming everywhere: https://t.co/RHdnT04EYg pic.twitter.com/m5ZiY1FUph - Xbox (@Xbox) August 20, 2025

(C) Microsoft 2025

