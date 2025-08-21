この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画タイトル「【全LINEユーザー必見】緑アイコンから自分だけのデザインへ変える方法」で、LINE活用法を初歩から教えるひらい先生が、LINEアプリアイコンのカラーバリエーションや設定方法について詳しく解説しました。



動画冒頭、ひらい先生は「LINEといえば緑ですが、実はLINEって緑だけじゃないんですよね」と小ネタからスタート。最近話題となったLINE公式SNSの投稿をきっかけに、「LINEのアプリアイコンが着せ替えできる」ことを紹介しました。ひらい先生は「この緑で飽きてしまった方もいるかと思います」とし、旧Twitter（現X）で話題になった公式情報をシェアする形で新機能に注目しました。



設定の手順については、「ホーム画面から設定に進み、『アプリアイコン』を選択すると、ベーシック（緑・黒）とプレミアムのカラーバリエーションが現れる」と丁寧にガイド。ベーシックの黒アイコンに着せ替える実演も交え、「着せ替えとは違って、アプリアイコンだけが変わり、トーク画面などはそのまま」と利用上の注意点も説明しました。



さらに、「LINE Yahoo!プレミアム会員だとプレミアムカラーのアイコンや特典が利用可能」と紹介。特典内容についても「対象スタンプが使い放題、Yahoo!ショッピングでのポイント優遇、LINEアルバムの動画やオリジナル画質の写真追加などがあります」と語り、「普段からYahoo!ショッピングやLINE漫画を利用する方には魅力的」としつつ、「私自身はあまり使うことがないため、プレミアムには入っていません」と率直な利用実態も明かしました。



