パリ・サンジェルマンと国際親善試合

ハンドボールのジークスター東京が「脱スター軍団」でリーグH初優勝を狙う。ジークスターは19日、東京・代々木第一体育館で行われた国際親善試合でフランスリーグの強豪パリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。35-36で敗れたものの、GK大山翔伍やCB伊禮雅太（いれい・うた）ら若手選手が活躍し、9月開幕のリーグHに弾みをつけた。

「負けたのは悔しいけれど、通用した部分はありました」。チーム最多タイの5得点を決めた伊禮は、胸を張って言った。中大から昨年チーム入りして2年目、終了1分前にはスピードを生かして相手DFの壁を突き破り「死ぬ気で打った」シュートで1点差に詰め寄った。ゴールだけでなく司令塔として巧みなパスで攻撃をリード。ゴールにこそならなかったが、華麗なパスでスカイプレーを演出してファンを沸かせた。

GK大山も、ファインセーブ連発でチームに貢献した。先発は昨季のリーグHでMVPに輝いた岩下祐太だったが、前半途中から出場。今春筑波大からチーム入りしたルーキーだが、佐藤智仁監督が「フレッシュさはないし、大御所感まである」と笑うほどの堂々としたプレーを披露し「世界のトップのシュートを受けて、自信になった」と言い放った。

守備の要であるPV玉川裕康主将とチームの大砲、LB部井久アダム勇樹が負傷欠場する中、若手がチームを牽引した。終了間際の同点ゴールは逃したもののRB中村翼も伊禮の並ぶ5得点、LB高橋颯汰とLB泉本心（22）が3得点…。大観衆の前で躍動した。

相手のPSGは豊富な資金力で各国代表選手を次々と獲得してハンドボール界の「銀河系軍団」と呼ばれるが、ジークスターも「日本の銀河系軍団」だ。20年に日本リーグ入りするとともに、他チームから日本代表の中心選手を次々と獲得。LB信太弘樹やCB東江雄斗、引退した土井レミイ杏利ら歴代の日本代表主将をはじめ。人気と実力のある選手たちが日本中のチームから集まってきた。

もっとも、それで勝てるほど甘くはなかった。個々の力はあっても「寄せ集め」ではチームはできない。リーグ戦では毎年優勝候補にあげられながらプレーオフでは準決勝止まり。大事なところで自滅し、勝負弱さを露呈してきた。

実は、PSGも同じだ。カタール資本で世界中のトップ選手を集め、フランス国内ではリーグ戦11連覇しているが、欧州チャンピオンズリーグ（CL）では準優勝が最高でタイトルには届いていない。毎年のように優勝候補にはあがるが、ここぞの場面で敗退。こちらも「寄せ集め」の勝負弱さが欧州制覇を妨げている。

PSGの本隊、サッカーも「銀河系軍団」と呼ばれていた。メッシ、ネイマール、エムバペという世界屈指の攻撃陣をそろえながら欧州CLでは優勝できず。「脱銀河系」を掲げてスター選手を放出し、今年若手選手の活躍で欧州CL初優勝を果たした。元祖「銀河系軍団」のレアル・マドリードもジダン、ロナウド、フィーゴらを擁しながら欧州CLは勝てなかった。「スター軍団」が勝負弱いのは、決して珍しいことではない。

「移籍したベテラン」と「生え抜きの若手」が混在

もちろん、ジークスターもただ他のチームから選手を集めているだけではない。22年には中大卒の部井久を獲得し、その後も日本代表経験者らが新人として加入。チーム内は「移籍したベテラン」と「生え抜きの若手」が混在している。ただ、ジークスターの場合は年齢構成が特殊。伊禮は「ベテランと若手の年が離れていて、中間がいないんです」と説明した。

移籍してきた代表組は全員が30歳以上。逆に生え抜きは18年のチーム創設から知るLW細川智晃が最年長の30歳で、ほとんどが25歳以下だ。この日のベンチ登録21人のうち、30歳以上が11人、25歳以下が8人。間には26歳の部井久と27歳のLW宮本辰弥しかいない。

「子どもの頃に憧れていた人たちだから、最初は緊張しました」と伊禮は明かした。これまではスターたちとのプレーに、若手が遠慮する場面も見られた。しかし、若手が増えてチームの雰囲気も変わってきた。岩下や元日本代表の甲斐昭人らGKは層も厚いが、大山は「高いレベルで競り合えば成長できるし、学ぶものも多いから」とあえてスター軍団に飛び込んだ理由を口にした。

就任3年目の佐藤監督は「選手起用に、過去の実績や経験は関係ない」と話す。練習中から細かいデータをとり、調子のいい選手を使う。ほとんど実戦経験のない大山を岩下に代えて送り込んだのは冒険にも見えるが「この展開で誰を使うべきかを考えたら、たまたま新人だっただけ」と同監督。「守備をしない選手は使わない」を徹底するなど、厳しい姿勢でチームの雰囲気を変えてきた。

この日、生え抜き組（30歳の細川を含めて）の得点は20点。移籍組の15点を上回った。昨年のPSG戦は移籍組の16点に対して生え抜き組は13点だったから、その割合は少しずつ増えている。「これからは僕らがチームを引っ張っていかなければいけないと思っています」と伊禮。移籍組のスター選手の多くが30代半ばを迎える中、若手の活躍による「脱スター軍団」がリーグH初優勝へのカギとなる。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。