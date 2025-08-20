「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）

沈黙が聖地を支配した。今大会最多３万６０００人が息をのみ、異様な空気に包まれる。死闘の末についえた春夏連覇。２年夏から横浜の主将を背負ってきた阿部葉太外野手（３年）はスタンドへのあいさつを終えると、膝から崩れ落ちた。

「春夏連覇を目指していた中で、できなかった悔しさがこみ上げてきた。申し訳ない」

死力を尽くした。０−４を追いつくと、九回１死二、三塁は左翼手を代え、一、二塁間に野手を置く内野５人シフト。スクイズをしかけられたが、前進していた一塁手がグラブトスで本塁に送球しサヨナラを阻止した。タイブレークの延長十回１死一、三塁は再び内野５人シフトで失点を阻止。執念を見せ続けたが、延長十一回、エース左腕・奥村頼人投手（３年）がサヨナラ打を浴びた。

「球場の雰囲気がアウェーのようだった」と奥村頼。村田浩明監督（３９）も「球場の雰囲気がすごい変わって、そのプレッシャーを超えられなかった。相手が強かった」と息を吐いた。それでも「横浜に来て良かったと心の底から思っています」と阿部葉。「最強」を目指したチームが築いた“伝説”は、確かに聖地に刻まれた。