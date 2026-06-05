「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）試合終盤に強くなった雨が頰に打ち付ける。またしても聖地に快音を響かせることはできなかった。阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）は４打数無安打に終わり、甲子園では２２打席連続無安打。そのパワーを本拠地の虎党に披露することは、まだできていない。この日は５月２７日・日本ハム戦（甲子園）以来となる１番に入った。球界屈指の好投手・平良との対戦。１点を