「日本ハム３−０巨人」（３１日、エスコンフィールド）ファンの度肝を抜く超特大の一発が、勝利を大きく手繰り寄せた。北海道の青空に舞い上がった打球は、なんとバックスクリーン上部のカメラ席へ飛び込む衝撃の１４１メートル弾。「あんなに飛んだホームランは記憶にない。本当に驚きました」。打った日本ハム・万波は、一塁を回って絶叫した。２点リードの七回先頭で、好投を続ける竹丸のチェンジアップを完璧に捉えた。