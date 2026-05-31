日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）キャベッジが豪快にバットを振り抜くと、打球は一直線に伸びた。１―０の２回、先頭で迎えた第１打席。有原のフォークを捉えた打球は左翼フェンス後方のブルペンで大きく弾んだ。チームトップの９号ソロで、続く岸田の２者連続弾を呼び込んだ。ベンチで喜びを分かち合った助っ人は「追加点になったので非常に良かったです」と目を細めた。