◇交流戦ヤクルト8―7楽天（2026年5月30日楽天モバイル）みんなが待っていた。2年ぶりの1軍の舞台で2安打2打点の復活。ヤクルト・塩見は「やっと帰ってきた、やっと始まったなと。最高の形でスタートを切れた」とかみしめた。ヒーローインタビューでは「帰ってきました！」と叫び、ヤクルトファンを沸かせた。24年5月11日の巨人戦で内野安打を放った際に左膝前十字じん帯と半月板を損傷して手術。昨年3月のオープン戦で