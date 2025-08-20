画像は講談社の作品ページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000409865）より

【「アサシンクリードシャドウズ 伊賀の物語」1巻】 8月20日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「アサシンクリードシャドウズ 伊賀の物語」の1巻を8月20日に発売する。価格は792円。

本作は「ヤンマガWeb」で連載されている「アサシンクリードシャドウズ」のコミカライズ作品。ゲーム本編の前日譚が描かれている。

【「アサシンクリードシャドウズ 伊賀の物語」1巻あらすじ】

全世界で超人気ゲームシリーズの最新作『アサシンクリードシャドウズ』ゲーム本編の前日譚を描く、公式コミカライズ！

闇に生き、光に奉仕する。これは、日本を守る忍びたちの物語。



