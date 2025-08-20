「アサシンクリードシャドウズ 伊賀の物語」1巻が本日発売！ ゲーム本編の前日譚日本を守る忍びたちの物語
【「アサシンクリードシャドウズ 伊賀の物語」1巻】 8月20日 発売 価格：792円
講談社は、マンガ「アサシンクリードシャドウズ 伊賀の物語」の1巻を8月20日に発売する。価格は792円。
本作は「ヤンマガWeb」で連載されている「アサシンクリードシャドウズ」のコミカライズ作品。ゲーム本編の前日譚が描かれている。
【「アサシンクリードシャドウズ 伊賀の物語」1巻あらすじ】
『アサシン クリード シャドウズ 伊賀の物語』ヤンマガWEBにて連載開始！- Ubisoft Japan (@UBISOFT_JAPAN) March 19, 2025
描かれるのは『アサシン クリード シャドウズ』本編の前日譚。
原作：Ubisoft
全世界で超人気ゲームシリーズの最新作『アサシンクリードシャドウズ』ゲーム本編の前日譚を描く、公式コミカライズ！
闇に生き、光に奉仕する。これは、日本を守る忍びたちの物語。