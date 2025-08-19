中居正広氏（53）の誕生日の8月18日23時59分、2月19日に終了していた中居氏の有料ファンクラブサイト「中居ヅラ あの子たちに・・・、」が予告通り完全閉鎖された。誕生日をもって“完全引退”した中居氏だが、ファンが注目したのはかつての仲間・木村拓哉（52）が同日に自身のInstagramに投稿した“ある写真”だった。

フジテレビの元女性アナウンサー・Aさんとのトラブルが報じられたことを契機に、今年1月23日に個人事務所『のんびりなかい』の公式サイトにて、芸能界引退を発表した中居氏。有料ファンクラブサイト『中居ヅラ あの子たちに…、』の完全閉鎖は2月18日にアナウンスされていたため、中居からの最後のメッセージを期待したファンも多かったが、更新されることはないまま幕を閉じ、ついに“完全引退”状態となった。

そんななか、18日に木村は自身のInstagramに《今日もまたまた体温並みの気温になる気配が…。皆さん、くれぐれも体調を崩さないようにしてくださいね》とのコメントとともに、青空と太陽に大きく広げた右手をかざす写真を投稿した。

一見、なんの変哲もない写真だが、Xではこの木村の投稿に喜ぶファンの声が続出した。

《木村くんの中居くん愛もなかなかですよね 木村くん、ツンデレなんだから》

《中居くん お誕生日おめでとうございます。元気にしてますか？ 中居ヅラはこの先もいつまでも待ってるからね 木村くんのインスタ見て勝手に喜んでます！》

《中居くんへだよね 繋がってるんだよね》

《木村くん また お空に（手の絵文字） 繋がっていますように！ 中居くん お誕生日おめでとう》

《木村くん、ありがとう これ確信犯で良いよね》

「有料ファンクラブが終了した2月19日正午に、会員向けに“最後の動画”を公開しました。晴れた青空の下、太陽に向かって”バイバイ”と手を振り、一度こぶしを握り締め、再び広げて終わるという内容でした。これはSMAP解散直前に放送された『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）最終回で『世界に一つだけの花』を5人で歌唱した際に、中居さんがラストのサビで手を開き、指を1本ずつ折りたたんだあとにカメラに向けて手を振った仕草を思わせるものだったこともあり、ファンの間で話題を呼びました。

さらに、翌20日に木村さんがInstagramのストーリーズに、太陽に右手をかざす写真を投稿し、ファンの間では”中居氏へのメッセージだ”と大きな反響を呼びました。そのため、今回も誕生日に“完全引退”する中居さんに木村さんからのエールを送ったと受け取ったファンが多いのではないでしょうか」（スポーツ紙記者）

しかし、ファンが歓喜した木村の“意味深写真”だが、ある芸能関係者はこうした言説に疑問を唱える。

「木村さんはかなり頻繁にこの構図の写真をインスタグラムに投稿しており、その理由についてラジオ番組で『自分のインスタで何撮ろうかなって思ったときに、なんかこう繋がってる感がすごく強いという印象が自分の中であって、かざすことが多いかもしれないですね』と明かしていました。今回の投稿が中居さんに対して向けたものと断定できる要素はありません。

また、中居さんの騒動が表面化し始めた今年1月8日にCM発表会に登壇した際、木村さんは『重々しい空気はなしで』と、中居さんの話題を牽制するかのような対応を見せています。また、中居さんが引退を発表した際、草磲剛さんら『新しい地図』の3人がコメントを発表したのに対し、木村さんはいまだに中居さんについて直接的な言及を避けています。今回の投稿が木村さんなりの“エール”だった可能性ももちろんありますが、ただの“偶然”だったというオチも大いにありえるでしょう」

木村が中居氏に直接言及する日はくるのか――。