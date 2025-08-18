「マジで日本代表あるんじゃないか」「うますぎだろ」20歳の191センチ日本人FWが華麗なボレーで劇的決勝弾！欧州新天地での初ゴールにSNS興奮「格が違う」「マジで期待してる！」
現地時間８月17日に開催されたベルギーリーグの第４節で、シント＝トロイデン（STVV）はラ・ルビエール戦とホームで対戦。２−１で勝利し、開幕からの４戦無敗とした。
小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎がスタメン、谷口彰悟、松澤海斗、後藤啓介が途中出場したこの試合で、劇的な決勝点を決めたのが後藤だ。
57分に投入された20歳の逸材は１−１で突入した後半アディショナルタイム１分、右サイドから山本がふわりと上げたクロスに反応。華麗なボレーシュートでネットを揺らしてみせた。
今夏にアンデルレヒトから加入した191センチの大型ストライカーの移籍後初ゴールは、SNS上でたちまち話題となり、次のような声が挙がった。
「ゴラッソボレー」
「持ってるな」
「マジで期待してる！」
「プレーエリアの広さ、迫力ある動き、決定力、後藤啓介は格が違いますね」
「何かやる漢だな」
「マジで日本代表あるんじゃないか」
「本領発揮キター」
「本当期待に応えてくれる選手だよ」
「早く後藤を代表呼んでくれ！」
「体格を活かしたナイスボレー」
「いやあのボレーはうますぎだろ」
金髪にイメチェンした若き点取り屋が、好調なSTVVに勝点３をもたらした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】191センチの大型日本人FWが決めた劇的ボレー弾
