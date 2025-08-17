犬の膿皮症とは？なぜ「最新治療ガイドライン」が必要なのか

犬の膿皮症は、細菌が皮膚に感染して炎症を起こす、犬に非常によく見られる犬特有の皮膚病です（他の動物種では比較的少ない）。主な原因菌は、犬の皮膚の常在菌である「ブドウ球菌」という細菌です。

健康な犬の皮膚にも存在しますが、何らかの原因で皮膚のバリア機能が低下したり、免疫力が落ちたりすると、この菌が増殖しすぎて膿皮症を発症します。

膿皮症には、皮膚の表面や毛穴に限定される「表在性膿皮症」と、皮膚の深い部分まで感染が及ぶ「深在性膿皮症」があります。

症状としては、かゆみ、赤み、フケ、脱毛、ニキビのようなブツブツ、膿の入った水ぶくれなどが挙げられます。特に深在性膿皮症は、痛みや発熱を伴うこともあり、重症化すると全身に広がる可能性もあります。

これまでの膿皮症の治療は、主に抗生物質の内服が中心でした。しかし近年、抗生物質が効きにくい「薬剤耐性菌」の増加が世界的な問題となっています。

特に、メチシリン耐性ブドウ球菌（MRSP）のような多剤耐性菌が出現し、従来の抗生物質が効かないケースが増えてきました。これは、人間だけでなく、動物医療においても深刻な課題です。

このような背景から、国際コンパニオンアニマル感染症学会は、薬剤耐性菌の発生を抑制しつつ、より効果的な膿皮症の治療を行うための最新ガイドラインを発表しました。このガイドラインは、抗生物質の適切な使用方法や、外用薬（塗り薬やシャンプー）の活用、さらには膿皮症の根本原因へのアプローチの重要性を強調しています。

獣医皮膚科の専門家によって作成されたこのガイドラインは、獣医師が膿皮症を治療する上での標準的な指針となり、薬剤耐性菌の蔓延を防ぎながら、犬の皮膚病をより効果的に管理するために不可欠なものとなっています。

最新治療ガイドラインのポイント：外用薬の重要性と抗生物質の適切な使用

最新治療ガイドラインでは、膿皮症の治療においていくつかの重要な変更点と強調すべき点が挙げられています。

まず、最も注目すべきは「外用薬（塗り薬やシャンプー）の活用を第一選択とする」という点です。これまでの治療では、抗生物質の内服が主流でしたが、ガイドラインでは、特に表在性膿皮症の場合、まずは抗菌作用のあるシャンプーやローション、軟膏などの外用薬だけで治療を開始することを強く推奨しています。

これは、皮膚に直接薬を作用させることで、全身への抗生物質の使用量を減らし、薬剤耐性菌の発生リスクを低減するためです。例えば、クロルヘキシジンや過酸化ベンゾイルといった成分を含むシャンプーや塗り薬が効果的とされています。

次に、「抗生物質の内服は、必要最小限にとどめる」という原則です。深在性膿皮症や、外用薬だけでは改善が見られない表在性膿皮症の場合にのみ、抗生物質の内服を検討します。

さらに重要なのが、「細胞診の実施」です。治療開始前に、皮膚の表面をこすり取って顕微鏡で観察する細胞診を行うことが強く推奨されています。

これにより、どの種類の細菌がどれくらいいるのか、また炎症の種類などを正確に把握することができます。適切な治療法を選択し、不必要な抗生物質の乱用を防ぐことができます。

また、抗生物質を内服する場合には、「最近培養・薬剤感受性試験」の実施も重要です。これは、実際に皮膚に感染している細菌が、どの抗生物質に効果があるのかを調べる検査です。

特に、治療がうまくいかない場合や、深在性膿皮症の場合には、感受性試験を行うことで、より効果的な抗生物質を選択できるようになります。これにより、不必要な抗生物質の使用を避け、耐性菌の発生を抑えることができます。

そして、治療期間についても具体的な指針が示されています。表在性膿皮症では最低2週間、深在性膿皮症では最低3週間、症状が完全に改善するまで治療を続けることが推奨されています。

再発防止と根本原因へのアプローチ：愛犬の皮膚を健康に保つために

膿皮症は、一度治っても再発しやすい病気です。そのため、一時的な治療で症状を抑えるだけでなく、再発を予防し、根本的な原因に対処することが非常に重要です。最新のガイドラインでも、この「根本原因へのアプローチ」が強く推奨されています。

膿皮症の根本原因としては、アレルギー性皮膚炎（アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなど）、ホルモン疾患（甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症など）、寄生虫（ノミ、ダニなど）、免疫力の低下、皮膚バリア機能の異常などが挙げられます。

これらの基礎疾患がある場合、いくら抗生物質で細菌を退治しても、根本原因が解決されない限り、細菌は再び増殖し、膿皮症は再発してしまいます。

獣医師は、問診や検査（血液検査、アレルギー検査、皮膚生検など）を通じて、これらの根本原因を特定し、それに対する治療を提案します。例えば、アレルギーが原因であれば、アレルゲンの特定と除去、アレルギー治療薬の投与、食事療法などが行われます。ホルモン疾患が原因であれば、ホルモン補充療法などが必要となります。

また、再発予防のために、日頃から飼い主さんができることもたくさんあります。

定期的で適切なシャンプー入浴とスキンケア バランスの取れた、栄養に配慮した食事 ストレスの軽減 定期的な健康チェック

定期的に獣医師の診察を受け、皮膚の状態をチェックしてもらうことで、早期に異常を発見し、適切な処置を行うことができます

愛犬の皮膚は、体の健康状態を映す鏡とも言えます。膿皮症の治療は、単に症状を抑えるだけでなく、根本原因にアプローチし、日頃から適切なスキンケアと健康管理を行うことで、愛犬の皮膚を長期的に健康に保ち、快適な生活を送らせてあげることが可能になります。

まとめ

犬の膿皮症の最新治療ガイドラインでは、薬剤耐性菌対策として外用薬の活用を重視し、抗生物質は必要最小限に抑えることが推奨されています。

また、細胞診や感受性試験による適切な診断、そして根本原因へのアプローチと日頃からのスキンケアが、再発防止のために不可欠です。愛犬の皮膚の健康を守るために、これらの知識をぜひ役立ててください。