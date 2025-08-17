この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

遊び方とお喋りが独特なインコたち。倒れたおもちゃに「どした？』と一生懸命声をかけるインコたちの姿が面白すぎる！

YouTubeチャンネルで話題のインコ動画「【夏休み】インコとジャンボの遊び方が独特で面白い」に、ひなちゃんとつっきー君が登場。

動画では、セキセイインコのひなちゃんとジャンボセキセイインコのつっきー君がそれぞれのおもちゃと独特な方法で遊ぶ様子を披露した。



ケージの上で、つっきー君がペンギン型のおもちゃと楽しく遊んでいるが、近づきすぎておもちゃを倒してしまう。するとつっきー君は慌てて「どした！？」と声をかけ始める。飼い主さんが「大丈夫？」と声をかけると、「どうかね？」と心配そうに返事をするつっきー君。

一方、セキセイインコのひなたちゃんは、ソファの隙間に落ちたペットボトルのキャップを発見。小さな体で懸命にキャップを救出しようと、クッションの間に頭を突っ込み、困った様子を見せる一幕も。飼い主が手伝ってあげると、満足そうにキャップを転がして遊び始めた。

遊び疲れると二羽はケージの前に戻り、「ごはん」とはっきりした声で催促する微笑ましい姿も。

飼い主さんとのほっこりとしたやり取りを披露しつつ、「じゃあ、ごはんにしましょう」と楽しい夏休みのひとコマを締めくくった。

この投稿には「楽しそうな二人のお喋りに癒される」「『ごはん』だけは、しっかりと伝えてくれる笑。最幸！」など、絶賛のコメントが寄せられた。遊び方にも優しさが溢れる二羽の姿と仲睦まじい様子が、見る人に笑いと癒やしを届けているようだ。

