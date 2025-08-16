¡Ö¼çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×°¤Éôµð¿ÍÃíÌÜ¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¡¢µå³¦OB¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¸åÈ¾Àï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¡28ºÐüþÂÇ¤Æ¤ëÊá¼êüþ¤ÎÂ¸ºß´¶¡Öµð¿Í¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
´ßÅÄ¤¬ÀµÊá¼êÁè¤¤¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í¤Ï8·î15Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë6¡Ý5¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¡£½øÈ×¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢ÆÀ°Õ¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤â¼Â¤ê¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥¤ÏÁê¼ê¼ç¼´¡¢Âç»³ÍªÊå¤ËÀèÀ©¤Î2¥é¥ó¤ò¤¢¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÍðÄ´¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢4²ó4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Çº£µ¨ºÇÃ»KO¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤éÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥»CSÁè¤¤¡Û¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡ÙßõÎõ¤Ê2°Ì3°ÌÁè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Äµð¿Í¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¼ã¼êÌî¼ê2¿Í!!ÃæÆü¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÏËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡Ä!?¹Åç¤ÎÌîµå¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡É°ì´ÓÀ¡É¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡µð¿Í¥¥é¡¼¤Î°ËÆ£¾»ÊÁê¼ê¤Ë6²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£²£Àî³®¤Ë¤«¤ï¤Ã¤ÆÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÆâ³Ñ131¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¡¢ÃÍÀé¶â¤Î3¹æ3¥é¥ó¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÌ£¤ÎÆâ³Ñ¤µ¤Ð¤¤Ç¶¯¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤È¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âÂ³¤¯¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¤Ï¤³¤Á¤é¤âÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬Áê¼ê3ÈÖ¼ê¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢Æ±ÅÀ¤Î3¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢5-5¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Îµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤Î¸å¡¢1ÅÀº¹¤Î9²ó¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Äù¤á¡¢NPB»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÈºÇÂç4ÅÀº¹¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤«¤éÂç¤¤ÊÀ±¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤·Îõ¤µ¤òÁý¤¹²Æ¤Î¿Ø¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÃ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥»CSÁè¤¤¡Û¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¯¡Ä¡ÙßõÎõ¤Ê2°Ì3°ÌÁè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Äµð¿Í¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¼ã¼êÌî¼ê2¿Í¡ª¡ªÃæÆü¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ÏËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡Ä¡ª¡©¹Åç¤ÎÌî¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ïü¥°ì´ÓÀü¥¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°CSÁè¤¤¤ËÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¸½ºß2°Ì¤Îµð¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÀïÎó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡Ö¤¢¤²¤ëºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¾å¾ºµ¤Î®¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¼çË¤¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦´Þ¤á¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤âÂ¿¤¯¸Î¾ã¼Ô¤ò·ç¤¯¤Ê¤É¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤¿¤é¡¢´ßÅÄ¡¢Àô¸ý¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶á¤ÏÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤·¤Ö¤È¤¤¤«¤é¤Ê¡¡¼çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¡¥Þ¥¹¥¯¤â¤Í¡×¤ÈÀµºÊ¤È¤·¤Æ¹¥¼é¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¸ª¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï9Ï¢Àï¤ÎÃæ¡¢ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤â¹¥¥ê¡¼¥É¡£12Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï2Àï2¾¡¤È¤Ê¤ë13¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï3²ó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î5¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç54»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.283¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤È¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¡Ö´ßÅÄ¤¬µð¿Í¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¡£¡¡
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤òÌ³¤á¤ëÀô¸ý¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®Ä¹¤òÇ§¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆ°²èÆâ¤Ç¤ÏCSÁè¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡¢DeNA¡¢ÃæÆü¡¢¹Åç¤Î¾å¤¬¤êÌÜ¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4ÈÖ¤Î²¬ËÜ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀïÎÏ¤Ë¸ü¤ß¤òÁý¤¹Ãæ¡¢Êá¼ê½Ð¿È¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤«¤ËÀð¤ÎÍ×¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£º£¸å¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï