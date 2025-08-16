ジャーナリストの青山和弘氏が10日のABEMA的ニュースショーに出演した際に、アメリカでの出産でかかった費用について語る場面があった。

【映像】アメリカで出産した第1子との写真

番組では、カムチャツカ地震で注目を集めた「電子てんびん」を取り上げた。そこから「てんびんにかけた人生の決断」をテーマにトークを展開。

青山氏は「第1子が生まれる時がアメリカだった。日本に帰って産んでもらうか、アメリカで産むかというのはやっぱり悩んだ」として、その理由について「アメリカで産むと保険が全く利かないので、全部1回自腹で払わなきゃいけない」と語った。

続けて「結局アメリカで産んだが、当時のレートで400万円以上かかった。多分今だったら600万円とかだと思う。すごく高いんですよ」と明かした。さらに「いろいろ医療が違うので、どうしようかと思ったけど、向こうで産むとアメリカ国籍を取れる、二重国籍なんですよね。だから結局アメリカで産んで、あとでかかった費用は会社と交渉してリファンドしてもらうのはやったが、その作業が結構大変だった」と当時を振り返った。

また、「無保険だと断られる」として「会社から証明書を持って行って、怪しいものではありませんとか。本当に外国人が生活するというのは大変なんですよね、どこの国でも」と自身の経験を踏まえて語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）