8月14日に配信された「バンドリ！夏の発表会 2025」にて、『バンドリ！』プロジェクト10th Anniversary LIVEや、アニメ作品の新情報が発表された。

『BanG Dream!（バンドリ！）』とは、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスが展開されている。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し生演奏のライブ活動を行っている。

2026年2月にKアリーナ横浜で開催される「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE」のライブタイトル、および追加出演者が公開された。公演名は「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE『In the name of BanG Dream!』」。追加出演者として、Afterglowの三澤紗千香、加藤英美里、金元寿子、Pastel＊Palettesの小澤亜李、上坂すみれ、中上育実、秦佐和子、ハロー、ハッピーワールド！の田所あずさ、吉田有里、豊田萌絵、黒沢ともよの追加出演が発表された。

その他、MyGO!!!!!×Ave Mujicaツーマンライブや、Poppin'Party単独ライブ、Roselia ASIA TOUR「Neuweltfahrt」、Roselia「Dazzle the Destiny」「Requiem for Fate」のStudio録り下ろし音源、RAISE A SUILENとFear, and Loathing in Las Vegasによるツーマンライブ、Fear, and Loathing in Las Vegasによる提供楽曲、RAISE A SUILEN単独ライブ、Morfonicaの単独ライブ、Morfonicaトークイベント、MyGO!!!!!×Ave Mujica合同ライブ「わかれ道の、その先へ」Blu-ray、劇場版『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編：春の陽だまり、迷い猫』『後編：うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE』Blu-ray、MyGO!!!!! 8th LIVE、Ave Mujica 6th LIVEについての情報が発表された。

また、「バンドリ！2025夏の思い出曲プレイリストシェアキャンペーン」の実施が決定。 対象の音楽配信サービスで好みの『バンドリ！』楽曲を5曲以上選び、プレイリストを作成、「#バンドリ2025夏の思い出曲CP」をつけてシェアしたユーザーの中から抽選で10名に、オリジナルの「NFCプレイリストカード」がプレゼントされる。

番組配信中には、10月より配信される新作ミニアニメ『元祖！バンドリちゃん』の新キービジュアルと、公式サイトが公開された。

さらに、『BanG Dream! Ave Mujica』劇場新作、『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』『BanG Dream! Ave Mujica』続編アニメがそれぞれ制作中だと発表された。（文＝リアルサウンド編集部）