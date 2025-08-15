がんの「再々再発」を公表し、治療中の女優・古村比呂が１４日が自身のブログを更新。帯状疱疹を発症しているが、新たな異常が見つかったことを明かした。

１３日のブログで、古村は皮膚科で帯状疱疹の検査をして「陽性」と診断されたことを報告。「夏バテ気味の中 抗がん剤治療をしてさらに免疫がダウンしたのか原因かと」と推測し、「私の発疹は首と右側の頭皮に出来て 頭はとにかく痛い」などと症状を説明していた。

１４日の投稿では「今日は朝から３８・１度あり 薬を飲んで寝てました」と朝から体調が優れず、さらに「夕方もの凄く汗をかいて目覚めたら 何だか右眼横の筋肉に違和感 触ってみたら プクッと腫れているではないですか！？」と顔がアップの写真を添付して、新たな異常が見つかったとつづった。

「頭皮の疱疹の影響かしら？今のところ 頭痛が酷くなってないので 様子をみます 治る方向へ向かっていると 嬉しいなぁ」と状態を明かしつつ、「安静第一！ということで チョッちゃんを見習って 今日も早めに グンナイ」と、現在再放送中のＮＨＫ朝ドラ「チョッちゃん」で自身が務めたヒロインの名前を出して、前向きにつづっていた。