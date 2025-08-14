6回に適時打で生還した世田谷西シニア・川村亮惺【写真：磯田健太郎】

世田谷西シニアは3点差を逆転勝ち…2年ぶり4度目優勝へ着々

　中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会　ジャイアンツカップ」は14日、東京・大田スタジアム、ジャイアンツタウンスタジアムで準々決勝が行われ、2年ぶり4度目の優勝を狙う世田谷西リトルシニア（東京）、初出場の“2年生チーム”多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京）などが勝ち上がった。準決勝は16日に大田スタジアムで行われる。

　世田谷西は、北摂リトルシニア（大阪）に7-4で逆転勝ちした。3点を追う5回2死から死球を挟んで4連打。6番・浅田宋次朗が中越え2点三塁打を放つなど4点を挙げて逆転し、6回にも2点を加えて振り切った。世田谷西は今年、シニアの全国選抜大会、日本選手権で優勝しており、ジャイアンツカップを制すれば“年間3冠”となる。

　昨年発足したばかりの多摩川ボーイズは17-1で愛知尾州ボーイズに圧勝した。4回に小池樹里の2ランで先制。1点リードで迎えた7回に13安打を集中して一気に15点を奪った。2年生軍団の快進撃が続いている。

　中野リトルシニア（長野）はフレッシュ福岡ウイングスに4-0で快勝した。3回までに4点を奪って主導権を握り、エースの出川新大が5回を3安打無四球無失点の好投。投打がかみ合って初の4強入りを決めた。旭川大雪ボーイズ（北海道）は兵庫伊丹ヤングに2-1でサヨナラ勝ち。こちらも初のベスト4進出となった。

　16日の準決勝は多摩川ボーイズ対旭川大雪ボーイズ、世田谷西リトルシニア対中野リトルシニアの顔合わせとなった。

■試合結果
◎2回戦（13日）
多摩川ボーイズ（東京）　8-1　武蔵山ボーイズ（埼玉）
愛知尾州ボーイズ（愛知）　3-2　取手リトルシニア（茨城）
旭川大雪ボーイズ（北海道）　8-0　仙台太白リトルシニア（宮城）
兵庫伊丹ヤング（兵庫）　3-2　佐倉リトルシニア（千葉）
北摂リトルシニア（大阪）　8-7　ポニー佐賀ビクトリー（佐賀）
世田谷西リトルシニア（東京）　6-0　八幡南ボーイズ（福岡）
中野リトルシニア（長野）　4-0　湖南ボーイズ（滋賀）
フレッシュ福岡ウイングス（福岡）　1-0　富士見リトルシニア（埼玉）

◎準々決勝（14日）
多摩川ボーイズ　17-1　愛知尾州ボーイズ
旭川大雪ボーイズ　2-1　兵庫伊丹ヤング
世田谷西リトルシニア　7-4　北摂リトルシニア
中野リトルシニア　4-0　フレッシュ福岡ウイングス（First-Pitch編集部）