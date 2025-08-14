世田谷西シニアは3点差を逆転勝ち…2年ぶり4度目優勝へ着々

中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」は14日、東京・大田スタジアム、ジャイアンツタウンスタジアムで準々決勝が行われ、2年ぶり4度目の優勝を狙う世田谷西リトルシニア（東京）、初出場の“2年生チーム”多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京）などが勝ち上がった。準決勝は16日に大田スタジアムで行われる。

世田谷西は、北摂リトルシニア（大阪）に7-4で逆転勝ちした。3点を追う5回2死から死球を挟んで4連打。6番・浅田宋次朗が中越え2点三塁打を放つなど4点を挙げて逆転し、6回にも2点を加えて振り切った。世田谷西は今年、シニアの全国選抜大会、日本選手権で優勝しており、ジャイアンツカップを制すれば“年間3冠”となる。

昨年発足したばかりの多摩川ボーイズは17-1で愛知尾州ボーイズに圧勝した。4回に小池樹里の2ランで先制。1点リードで迎えた7回に13安打を集中して一気に15点を奪った。2年生軍団の快進撃が続いている。

中野リトルシニア（長野）はフレッシュ福岡ウイングスに4-0で快勝した。3回までに4点を奪って主導権を握り、エースの出川新大が5回を3安打無四球無失点の好投。投打がかみ合って初の4強入りを決めた。旭川大雪ボーイズ（北海道）は兵庫伊丹ヤングに2-1でサヨナラ勝ち。こちらも初のベスト4進出となった。

16日の準決勝は多摩川ボーイズ対旭川大雪ボーイズ、世田谷西リトルシニア対中野リトルシニアの顔合わせとなった。

■試合結果

◎2回戦（13日）

多摩川ボーイズ（東京） 8-1 武蔵嵐山ボーイズ（埼玉）

愛知尾州ボーイズ（愛知） 3-2 取手リトルシニア（茨城）

旭川大雪ボーイズ（北海道） 8-0 仙台太白リトルシニア（宮城）

兵庫伊丹ヤング（兵庫） 3-2 佐倉リトルシニア（千葉）

北摂リトルシニア（大阪） 8-7 ポニー佐賀ビクトリー（佐賀）

世田谷西リトルシニア（東京） 6-0 八幡南ボーイズ（福岡）

中野リトルシニア（長野） 4-0 湖南ボーイズ（滋賀）

フレッシュ福岡ウイングス（福岡） 1-0 富士見リトルシニア（埼玉）

◎準々決勝（14日）

多摩川ボーイズ 17-1 愛知尾州ボーイズ

旭川大雪ボーイズ 2-1 兵庫伊丹ヤング

世田谷西リトルシニア 7-4 北摂リトルシニア

中野リトルシニア 4-0 フレッシュ福岡ウイングス（First-Pitch編集部）