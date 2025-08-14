LISA（BLACKPINK）自身がファンであることを公言する坂口健太郎とのコラボが話題の「Dream」ショートフィルム公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LISA（BLACKPINK）が、俳優・坂口健太郎が出演する「Dream」ショートフィルムを公開した。

LISAは3月の来日時に坂口のファンであることを公言しており、直接の対面が実現。その場で撮影されたTikTok動画が大きな反響を呼んだこともあり、今回の「Dream」ショートフィルムでの再共演に繋がった。

■かつての恋人との甘く切ない記憶を辿るLISA

2月にリリースされたLISAのソロデビューフルアルバム『オルター・エゴ』に収録され、際立った存在感を放つ美しいメロディが特徴の楽曲「Dream」。そのショートフィルムは、愛と喪失を描いたシネマティックな世界観が展開される内容。

主人公であるLISAが、かつての恋人との甘く切ない記憶を辿り、幸福な瞬間から深い悲しみに至るまでの感情の軌跡を描写されており、これまでのビジュアル作品では観られなかった、俳優としてのあらたな一面が垣間見られる映像だ。

坂口とのコラボレーションについては、LISAがSNSにて段階的に予告。LISAが3月の来日時に坂口のファンであることを公言していたことからも、ファンの大きな期待が寄せられていた。

■「Dream」ショートフィルム

■ソロ、グループ、俳優業と多方面でめざましい活動を見せるLISA

「Dream」が収録されている『オルター・エゴ』は、全米アルバムセールスチャート初登場1位、Billboard 200で7位を記録。米『ローリング・ストーン』誌は「LISAの多才さは明らかな強みであり『ホワイト・ロータス』最新シーズンでの演技にも反映されている」と評価した。

4月には、ソロとして初めて世界最大の音楽フェスティバル『コーチェラ』のサハラ・ステージに出演。ビルボード誌から「タイトでクリエイティブ、そしてエネルギッシュ」と絶賛を浴び、ソロとしての評価を確立した。

LISAは先日、Doja CatとRAYEとのコラボレーション楽曲「Born Again」で、MTV VMA「Best K-Pop」部門に3度目のノミネートを果たしたばかり。同部門を2022年と2024年に制した彼女は、史上初めて複数回受賞したソロアーティストとして新記録を樹立し、その勢いを加速させている。

ソールドアウトしたBLACKPINKの『DEADLINE』ワールドツアーに参加中のLISA。ソロのみならず、グループ、俳優業と多方面で活動を展開する彼女から今後も目が離せない。

■リリース情報

2025.02.28 ON SALE

ALBUM『オルター・エゴ』

LISA OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/LISA/

BLACKPINK OFFICIAL SITE

https://ygex.jp/blackpink/