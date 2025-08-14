オランダ１部の名門フェイエノールトに所属する日本代表ＦＷ上田綺世（２６）がロシア１部スパルタク・モスクワに移籍する可能性が出てきた。

オランダメディア「ＶＯＥＴＢＡＬＺＯＮＥ」は、上田について「この日本人ストライカーはフェイエノールトからの退団を許可され、すでに売却が検討されている。この考えはスパルタク・モスクワのストライカー、マンフレド・ウガルデに関心を示していることと切り離して考えることはできない」と報じた。

上田は加入以来、目立った活躍を見せられておらず、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）予選でも決定機を逃し、チームも敗退。大きく評価を下げた。フェイエノールトはＦＷの強化に乗り出すことを決め、昨季ロシアリーグで得点王になったコスタリカ代表ＦＷウガルデ獲得に向けてＳモスクワと現在交渉中。そこに上田を含めることで金銭的な負担を減らしたい意向とみられる。

オランダメディア「ＦＲ１２．ＮＬ」によると、オランダ１部トウェンテに所属していたウガルデは、ロビン・ファンペルシ監督の関心の的となっており、本人もオランダ復帰となる移籍を強く希望。また上田もフェイエノールトからロシア移籍のオファーを受けているという。同メディアは「この移籍は両クラブにとって有益なものになるだろう」と伝えていた。