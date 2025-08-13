北川景子が主演を務める映画『ナイトフラワー』（内田英治監督／11月28日公開）に、Snow Manの佐久間大介が出演することが発表された。

■幼なじみに思いを寄せる不良少年を演じる佐久間大介

同作は借金取りから逃げてきた永島夏希（北川景子）が、2人の子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になり、危険な世界へと足を踏み入れていく姿を描くヒューマン・サスペンス。

佐久間は、夏希のボディーガードを務める多摩恵（森田望智）の幼なじみで、彼女に密かに思いを寄せる池田海（かい）を演じる。YouTubeにて特報映像が解禁され、場面写真も公開された。

■デニムジャケットを着こなした“黒髪サラスト”佐久間大介の微笑みショット

佐久間は自身のInstagramで『ナイトフラワー』に出演することを報告。「内田監督色全開のヒューマン・サスペンスなので、皆様も知っての通り、、やばいです。多くの人に、この感情を味わっていただきたいです」とアピールした。

またキービジュアル（1枚目）、場面写真（2枚目）、場面写真と同じ衣装でのオフショット（3枚目）も公開。カーキTシャツの上にデニムジャケットを着た“黒髪”の佐久間が、少し首をかしげてこちらに微笑みを向けている。

ファンからは映画出演に対する祝福の声が殺到。「黒髪の謎が解けた」「黒髪さっくんだいすき」「かわいすぎる」「きゅんです」「ビジュ良」といった声も寄せられている。

■佐久間大介＆渋谷龍太の自撮りショットに反響も

なお、佐久間は7月18日放送の『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES 2025』（テレビ朝日系）にて、『ナイトフラワー』で俳優デビューを果たした渋谷龍太（SUPER BEAVER）と共演。

自身のXで渋谷との自撮りショットを公開すると、「どういう繋がり？」「交流あるの？」などと反響が寄せられた。

今回、映画で共演することが発表され、佐久間は「#SUPERBEAVER のぶーやんと仲良かったのは、#ナイトフラワー で共演してたからでした (^^) 」と明かし、「やっと言えたー (^^)」と嬉しそうに綴っている。

■黒髪にチェンジした際には「#黒髪さっくん」がトレンド入り！

■映画『ナイトフラワー』特報映像

