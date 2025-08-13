この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家Ryotaさんが、「【要注意人物】すぐキレる人の正体と対処法／近寄ってはいけない理由と共に解説」と題した動画を更新。動画では、最近増加傾向にある「すぐキレる人」とは絶対に付き合ってはいけない理由について、身近な例を交えながら具体的に語った。



Ryotaさんは冒頭で「すぐキレる人と一緒にいるとどういう問題点が発生するのか、しっかりと解説していきたい」と宣言。「キレる人とは人間関係が築けない。仲良くも仕事も一緒にできません」と強調。理由として、「キレるっていうのは自分が感情に支配されている状態。相手がいつ爆発するかわからないので、一緒にいて安心感はない」と説明した。



さらに、「何してくるかわからない人が近くにいるのは、肉食動物と一緒に暮らしているようなもの。安心安全が保てなくなる」と“キレやすい人”のそばにいるリスクに警鐘を鳴らす。その上で、「身近な人こそすぐキレがちになるが、これはお互いの期待値が高まり過ぎた結果。家族でもほどよい距離感が重要」と述べた。



また「年齢とともに切れやすくなる人がいる」とし、「脳の老化や性格の固定化により、感情の抑制がきかなくなる」「20代から切れやすいタイプは、年齢を重ねるごとに開き直って治りにくくなる」と、人は年を取っても“劇的に変わることは稀”と指摘。「期待するだけ損。深く付き合わないほうがいい」と忠告した。



対処法としては、「相手がキレている時は距離を取ることが大事。説得や交渉は無駄」と断言。「お互い冷静なときに約束ごとを作り、感情が高ぶったらその場を離れるのが有効」など、具体的な策も紹介。「切れる＝二次感情。空腹や寝不足といった“スイッチ”にも注意してほしい」とアドバイスを送った。



終盤、「すぐキレることによる負の連鎖」を警告。「キレ続けると周囲から人が離れて孤立し、最終的には自分にもキレる人生になりかねない。だからこそ自分や身近な人がそうなら、対策や距離を取ることが必要」と力説。「安心安全が守られなくなるという大きな問題に発展する。単なる性格で片付けてはいけない」と締めくくった。



Ryotaさんは「ココヨワチャンネル」では日々、人間関係の悩みに対するアドバイスを発信している。今回の動画を通しても、「安心して暮らせる人間関係」を築くためのヒントを提示した内容となっている。