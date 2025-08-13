ウェストハム、M・フェルナンデス獲得に向けて3000万ポンドのオファーもサウサンプトンは拒否 売却には6000万ポンドを要求へ
サウサンプトンの実力者は今夏ステップアップが期待されている。
『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、ウェストハム・ユナイテッドはサウサンプトンに所属するU-21ポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスの獲得に動いているという。
ポルトガルの名門スポルティングの下部組織出身であるM・フェルナンデスは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると昨夏にサウサンプトンへ完全移籍。昨季はデビューシーズンながらもプレミアリーグ36試合に出場し、2ゴール4アシストと結果を残しており、降格が決定したサウサンプトンでクラブのシーズン最優秀選手に輝くなど印象的な活躍を見せていた。
サウサンプトンの中盤の要であるM・フェルナンデスだが果たして今夏の移籍市場でステップアップを果たすのだろうか。
