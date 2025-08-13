¡ÚÂ®Êó¡Û¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î Ê£¿ô¿ÍÈÂÁ÷¡¡¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌçÆ»¤ÎÌÄÌç£É£ÃÎÁ¶â½êÉÕ¶á¡ÚÆÁÅç¡Û
8·î13Æü¸áÁ°¡¢¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌç¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÌÄÌç£É£ÃÎÁ¶â½êÉÕ¶á¤Ç¼Ö4Âæ¤¬Íí¤àÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌç¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÌÄÌç£É£ÃÎÁ¶â½êÉÕ¶á¤Ç¡¢13Æü¸áÁ°10»þÁ°¡Ö¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇÌÄÌçËÌ£É£Ã¤«¤éÌÄÌç£É£Ã¤Î´Ö¤Î²¼¤êÀþ¤Ç¡¢¼ÖÀþµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê13¡§00»þÅÀ¡Ë