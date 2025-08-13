足立レイがパペット姿で歌う『あだちのでんち』がまるで野生の教育番組！ 「♪あだちでんち あだちでんち」とかわいく電気について歌う

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【UTAUオリジナル曲】あだちのでんち / 足立レイ』というD.Mさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

どんな所に電池があるかな？

周りの電池を探してみよう！

見つけたらコメントしてね！

みんなの元気に、あだちのでんち！

【UTAUオリジナル曲】あだちのでんち / 足立レイ

見れば思わずニッコリ、聞けば元気が出るオリジナル電気ソング『あだちのでんち / 足立レイ』が投稿されています。制作者はD.Mさん。

足立レイは、みさいる氏による「等身大美少女ロボット制作プロジェクト」から生まれたキャラクター。歌声合成ソフト「UTAU」用の音源も制作されています。これはsin波をもとに合成された無生物音源。特定のモデル（中の人）が存在しないとの特徴があります。この電子な歌姫が、「電気のある暮らし」をテーマにした楽曲を歌います。

動画でとくに目を引くのは、パペット姿になった足立レイです。口をパクパク動かしながら歌う様子は、どこか教育番組のような温かさを感じさせます。

歌詞には、生活を支える電気製品がずらり。電気コンロ、電気掃除機、電気アイロン、そして最後には電気自動車まで。映像では、それぞれの製品とともに足立レイのパペットが登場します。

制作者の遊び心が詰まった作品となっています。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

足立パペットかわいい

電気ってすげー！！

この曲、私のこと歌ってる…

癖になりそうw

元気出た

文／高橋ホイコ