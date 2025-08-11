6²ó¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëË­¶¶Ãæ±û¤Î¾®¸¶·½ÂçÏº¡Ú¼Ì¿¿¡§»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢

¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï11Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè6Æü¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£Âè4»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ë­¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÅìË®¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£ÅìË®ÅÁÅý¶Ê¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡½é²ó¡¢Ë­¶¶Ãæ±û¤Î¹¶·â¤ÇÅìË®¤ÎÅÁÅý¶Ê¡ÖÀïÆ®³«»Ï¡×¤¬Î®¤ì¤¿¡£¡ÖË­¶¶Ãæ±û¡×¤È¥³¡¼¥ë¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÈäÏª¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£

¡¡X¤Ë¤Ï¡ÖÀïÆ®³«»Ï¤Ï¡¢¤¤¤ÄÊ¹¤¤¤Æ¤âáã¤ì¤ë¡×¡ÖÀïÆ®³«»ÏºÇ¹â¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«º£Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÀïÆ®³«»Ï¤òÊ¹¤±¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÅìË®¤ÎÀïÆ®³«»Ï¤Î°µ¤¹¤´¤¤¡¡¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡Á¡×¡Ö¤³¤ìÊ¹¤¯¤¿¤á¤À¤±¤Ë´Ñ¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀïÆ®³«»Ï¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÀïÆ®³«»Ï¤ÏÄ»È©Î©¤Ä¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡Ë­¶¶Ãæ±û¤ÈÅìË®¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ¤Î·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢Ë­¶¶Ãæ±û¤¬6-5¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ÅìË®¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô¤Ï11Æü¡¢¸ø¼°X¤Ë¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇË­¶¶Ãæ±û¹â¹»ÍÍ¤ÎÍ§¾ð±þ±ç¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡ª¾¡Íø¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë