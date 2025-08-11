渋滞中“合流の先端”で入る「ファスナー合流」にコメント殺到!? 「入れたくない！」「図々しい！」怒りの声も!? 賛否分かれる「渋滞時の“常識”」 ルールとしては実際どうなのか

合流末端で入る行為 「ズルい！」の感情は正しいのか

高速道路や幹線道路が渋滞中に、「加速車線（合流車線とも）」を使い切り、合流の先端で本線流入する方法を「ファスナー合流」といいます。

SNSではこの「ファスナー合流」の仕方について、賛否の渦が巻き起こっています。一体どういうことなのでしょうか。

合流先端まで行く「ファスナー合流」に批判殺到？（画像はイメージです／PIXTA）

事の発端は、あるSNSユーザーが投稿したひとつの「つぶやき」でした。

その内容は「合流が終わる最後まで来てから合流しているのだが、何か間違っているのか」というもの。

投稿にはその様子を写したと思われる写真も添付されており、投稿主の説明どおり、「加速車線をすべて使い切った状態」で停車し、混雑する本線への合流タイミングをうかがっています。

一連の投稿に対し、500を超えるコメントが集中。大議論が巻き起こっています。

批判する人のなかには、「絶対入れないな俺なら」「私、こういう人入れない、意地でも」と、「合流される側」の本線車両ドライバーの立場になったうえで、ファスナー合流する人には「意地でも譲りたくない（合流させない）」という感情的な意見もあります。

さらに、「図々しいなぁと感じる」「それは割り込み(平たく言えばズル)になってしまうと思う」と、無遠慮だと不快に思う人や、「空気を読みましょう」「合流地点がわかった時点で合流しようとするのがマナーかな。ましてや、自分より前だった人の前に入るなんてモラルもない」など、明文化されていないドライバー同士の「暗黙のルール」「モラル」に反するというコメントも見られます。

そのいっぽう、「間違ってない」「正しい！」「当たり前です」と、大いに賛同する人も多数。

「むしろ常識。これができない下手くそは運転しない方がいい」「正解です！わかってないドライバー多くて嫌ですよね」「正しく正解です！ファスナー合流は大事です！けど認知してないバカが多いのも事実」など、ファスナー合流を知らないのが問題だとする意見もあります。

さらに、「絶対に入れさせないっていう人の心の狭さは何？」「これを『空気読め』とか言ってブロックしてくる奴は性格悪いし運転に向いてないですよ」「『モラルが』とか『マナーが』とか言ってる人は臨機応変さに欠けるので運転適正ゼロです。譲る・譲らないって言うのも適正ゼロです」と、そもそも「譲った」「譲られた」の感情論だけで運転すること自体、間違いだという意見もあります。

では、実際ファスナー合流は正しいのでしょうか。

実はNEXCOをはじめ、各高速道路会社などもこのファスナー合流を「推奨」しています。なぜならば、実証実験で混雑緩和の効果が発揮されたためです。

NEXCO中日本 名古屋支社は、渋滞が日常的に起こる名神高速の合流ポイントに、加速車線の減少直前まで、合流の行為ができないようにラバーポールを実験的に設置。つまり、半ば強制的に「最後まで加速車線を使い切らせる」方式にしました。

すると、交通量は横ばいであったにも関わらず、渋滞による損失時間が約3割も減少したといい、2019年11月に有効性を公表しています。

加速車線は人によって使い方はまちまちで、すぐに車線変更して本線に移りたい人もいれば、加速車線が減少するギリギリまで使い切って合流する人もいます。

この「人によって判断が異なる」状態が、結果として本線・加速車線のあちこちで合流動作が生まれることになり、速度が落ちて渋滞をまねくのです。

いっぽう、ファスナー合流では、合流部分が加速車線の終端のみになるため、停滞する場所はこの一箇所だけになります。

現在は、NEXCO各社や名古屋高速などでも積極的に行うように推奨されているほか、改良工事で加速車線をフルに使うように案内標示を施工するなど、徐々に広がりつつある「ドライバーの新たな常識」となっています。

ただし、今回の投稿でも批判が相次ぐなどまだ浸透しておらず、すべてのドライバーが理解するまではしばらく時間がかかりそうな様子です。

そして、正しいからといって「正論をふりかざす」ことも間違いです。推奨される正しい行為ではありますが、「当然譲られるべきである」という考えでは、ほかのドライバーに不快な思いをさせるのは事実です。

そうした意識はもたず、譲ってくれたドライバーに対しては感謝の心をもちたいものです。

その反対に、合流したいクルマがいれば進路を開けるなどし、お互い様という意識のもと、優しい心で運転することが大切でしょう。