宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央（６９）が１２歳年下の夫とプラベートショットを披露した。

９日までにインスタグラムで「先日お墓参りに行ってきました 徳島阿波踊り空港から淡路島へ」とつづり、金髪の夫と寄り添う２ショットをアップ。

「お墓参りに行くと、いつもはカエルが出てくるのですが、この暑さのせいか残念ながら今回は対面出来ず、代わりに羽のないハチ？が現れてくれました 淡路島の夏 家族みんなで美味（おい）しいお料理と、美味しい空気と、海と山 故郷はやっぱり心も体も癒してくれました」とリフレッシュしたという。

フォロワーは「素敵なお二人」「憧れです」「服装かわいい」「いつまでもお幸せに」などの声を寄せていた。

大地はインテリアデザイナーの森田恭通（やすみち）さん（５７）と、２００７年に再婚している。今年５月１１日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に出演した際は、共通の知人の紹介で森田さんと知り合ったと明かし、「（夫が自身の）ファンでいてくれたみたいで。『ちょっとお食事を』みたいなところから。まあ、向こうが仕かけたみたいな」となれそめを語っていた。