タレントの上沼恵美子が１１日放送のフジテレビ「ボクらの時代」に出演。系列局である関西テレビの冠番組終了について、怒りを爆発させた。上沼、大地真央、郷ひろみという、異色の組み合わせながら７０歳の古希という共通点を持つ３人でのトーク。大地から「上沼さん、落ち込んだことは？」と話を向けられると、「６年前に落ち込みました。２５年続いた大阪だけの番組、『（快傑）えみちゃんねる』が急に降板が決まって」と返