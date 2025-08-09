イケメン社員にロックオン！"あざと女子"の男をオトす手口とは？【ママリ】

岡田ももえさんの部署に、イケメン社員・南波さんが配属されました。彼を巡り、女同士の戦いがスタート。そんな中、飲み会が開催され、南波さんのまわりには、女性社員が大勢押し寄せます…。職場の人間関係トラブルを描いた体験談。岡田ももえ(@momoe_okada2)さんが描く、『職場でイケメンが異動してきた結果...!!』をダイジェスト版でごらんください。

©momoe_okada2

©momoe_okada2

あざと女子の先制攻撃からスタート

日ごろから男性社員に対するボディタッチが多く、「あざと女子」と有名な土屋さん。飲み会早々、南波さんの隣の席をキープします。そして、「南波さん、手が大きいですね」と自然とボディタッチに誘導。さすがですね…。



するとそこへ、岡田さんと一緒に仕事をしている仲間・富田さんが参戦。イケメンを巡る戦いが幕を開けます。

距離感がおかしい女性社員にあ然…

©momoe_okada2

「焼き鳥、取りますね」と言い、南波さんに近づく土屋さん…。すぐそばにいる富田さんも驚いています。また、ターゲットにされてしまった南波さんも、距離感の近さに困惑しているようですね。



ですが、土屋さんのアピールは、まだまだ続きます。

通用しなかった！イケメンの華麗なスルー

©momoe_okada2

©momoe_okada2

土屋さんは、さりげなく南波さんを映画に誘ったようですが、あっさり断られてしまいましたね。一筋縄ではいかないようです。するとそこへ、土屋さん狙いの男性社員が登場。富田さんにも、チャンスがめぐってきました。



イケメンを巡り、それぞれが気合を入れ、楽しみしていた飲み会。ですが、大きな進展はなかったようです。



さまざまな思惑が渦巻く職場での人間関係…。本作では、岡田さんが体験したことや、社内の人から聞いた体験談が盛り込まれています。コミカルに描かれた人間関係のエピソードに、目が離せなくなります。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）