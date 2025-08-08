TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢Å®¤ì¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¸á¸å0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢µþÃ°¸å»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤ÇÃæ³ØÀ¸¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Î¥µ¥Ã¥«¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê14¡Ë¤È¡¢½õ¤±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤ÎÃËÀ­¡Ê53¡Ë¤¬Å®¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2¿Í¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤¬»àË´¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

Åö»þ2¿Í¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë³¤¾å¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£