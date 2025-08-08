¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù9·î¡£¥²¥¹¥È¤ËÝ¯°æ¹§¹¨¡¢Áá¸«º»¿¥
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¸¥ª¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤¬¡¢9·î12Æü22»þ～24»þ¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï²Ö¹¾²Æ¼ù(ãÞÌçÃº¼£ÏºÌò)¤È²¼Ìî¹É(²æºÊÁ±°ïÌò)¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÝ¯°æ¹§¹¨(ÉÚ²¬µÁÍ¦Ìò)¡¢Áá¸«º»¿¥(¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤Þ¤Ç¤Ï¡¢radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¤âÄ°¼è²ÄÇ½¡£
¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤Ï2021Ç¯6·î°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡×¤ä¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥Êー¤È¤âÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢8Æü¤è¤ê¡Ö¤Õ¤Ä¤ª¤¿¡×¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇ½ª·èÀï¡×¡¢¡Ö»ä¤Èµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ª¡×¤Î3¥³ー¥Êー¤Ç¥áー¥ëÊç½¸¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼õÉÕÄùÀÚ¤Ï14ÆüÀµ¸á¡£¥³ー¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£